” المتقاعدين اليمنيين” تناشد البنك الدولي باسترجاع أموالهم المنهوبة من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

وجهت جمعية المتقاعدين اليمنيين، لميليشيات الحوثى الانقلابية، تهمة بنهب 2 تريليون ريال يمني، من أموال مودعة فى طرف البنك المركزي بصنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات، مناشدة رئيس البنك الدولي في مذكرة بالضغط على الحوثيين لاسترجاع أموالهم النهوبة.

ونشرت مواقع محلية صورة من مذكرة الجمعية للبنك، تم الإشارة فيها إلى أن أموال المتقاعدين خاصة وليست عامة، غير أن هيئة التأمينات والمعاشات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين فى سندات الدّين العام، فى مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمنى والقوانين النافذة.

و أكدت أن المتقاعدين فى ظل نهب الميليشيا أموالهم المودعة فى البنك المركزي، وانقطاع رواتبهم لعام كامل، باتوا هم الشريحة الأكثر تضررا مع أسرهم.