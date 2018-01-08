أمانة الباحة تشارك في اللقاء السنوي للقطاع البلدي

عادل الحربي (صدى):

شاركت أمانة منطقة الباحة في اللقاء السنوي للقطاع البلدي وشركائه والمعرض المصاحب له بلدي 2017.

جاء ذلك بمدينة الرياض برئاسة الأمين الدكتور علي السواط، كما عرضت منجزاتها من المشاريع والخدمات والمبادرات.

وغرد الحساب الرسمي لمنطقة الباحة عبر ” تويتر ” ” #أمانةمنطقةالباحة تشارك في اللقاء السنوي للقطاع البلدي وشركاءه والمعرض المصاحب له بلدي 2017 بمدينة الرياض بفريق برئاسة الأمين د. علي السواط وتعرض منجزاتها من المشاريع والخدمات والمبادرات “.