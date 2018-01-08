أمجد طه: قطر وأردوغان يتقمصان دور الأعمى

وصف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، وخبير الشؤون السياسية، أمجد طه، اليوم الأثنين، كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وقطر،والإخوان، بأنهم يتقمصون دور الأعمي عن زلات من لا يودون خسارتهم من أجل المصلحة.

وكتب طه في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” منطق الاخواني وجماعة نظام قطر وأردوغان، أتقمص دور الأعمى عندما أرى زلة شخص لا أود خسارته “.

و استكمل : “منطقنا يستلزم الأمر 20 سنة لبناء سمعة طيبة وكذلك فعل نظام قطر لقناة الجزيرة ،وخمس دقائق لتدمير هذه السمعة وكذلك اتضح لنا في مقاطعة نظام قطر والحراك الشعبي في إيران “.