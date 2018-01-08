بالأسماء..14مشاركًا يتنافسون على جوائز مهرجان ” عبدالعزيز لمزايين الإبل “

عادل الحربي (صدى):

يتنافس 14 مشاركًا على جوائز مهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل في نسخته الثانية؛ للحصول على المراكز الخمسة الأولى في فئة ” الجل ” اليوم الاثنين؛ وذلك لحصد مليون نصف المليون ريال.

وفي التفاصيل، يتنافس المشاركون المرشحون للعرض والتحكيم، وهم:

خالد سلطان مطلق العجمي

سعيد سعود العوفي الحربي

سعيد محمد سعيد الروق

سيف عبدالله النواش السهلي

عايض رفعان عايض القحطاني

عبدالله عبيد مفرح الرشيدي

عبدالله نافل عويض الروقي

فرج فخري عوض الحربي

محمد الحميدي حمود الحربي

محمد سعد حسين البقمي

محمد طرقي مفلح الدوسري

مسحل بخيت عبيد السليس

مسعد فهد شعيل العتيبي

مهدي منصر حيدر اليامي

وخصصت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز لخمسة فائزين في “فئة جل” مليونًا ونصف المليون ريال سعودي؛ إذ يحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، والثاني على 400 ألف ريال، والثالث على 300 ألف ريال، والرابع على 200 ألف ريال، والخامس على 100 ألف ريال.