مدير بريد الحدود الشمالية: الأمر الملكي يحمل الخير للمواطنين

خالد الضبيبي(صدى):

رفع مدير بريد منطقة الحدود الشمالية نافع أبا الوكل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم الذي لامس احتياجات المواطنين وسعى لتلبيتها.

وقال : نحمد المولى عز وجل أن منحنا هذه القيادة المباركة الرشيدة، التي تمتلك رؤية حكيمة ونظرة ثاقبة، وإنفاق سخي لدعم أبناءها لتخفيف الأعباء عنهم لمواجهة الظروف المعيشية المتغيرة .

وأضاف : إن الأمر الملكي يحمل الخير للمواطن حيث تضمن لفتة حانية ، كريمة تجاه جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، الذين قاموا بما يوليه عليهم دينهم وولائهم لوطنهم وبذلوا كل ماهو غالي دفاعاً عن الوطن ومقدساته .