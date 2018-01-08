بالفيديو..ردفعل المواطنين بعد الإعلان الملكي بعودة العلاوة السنوية

عادل الحربي (صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر فرحة عدد من المواطنين والموظفين بالأوامر الملكية الخاصة بصرف العلاوة وبدل غلاء المعيشة.

وتضمن الفيديو عدة مقاطع مختلفة أثناء متابعة المواطنين لشاشات التلفاز للاستماع للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس ” السبت” .

وأشعل خبر إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة فرح هستيري لدى المواطنين. وصاحب ذلك ردود أفعال مثل الرقص والمباركة .