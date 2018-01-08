استمرارًا للقمع..نظام الملالي يمنع تدريس ” الإنجليزية “

طهران(صدى):

استمرارًا لسياسة القمع التي يتبعها نظام الملالي، يوما بعد يوم، وفي محاولة جديدة لنسف الاطلاع على الثقافات،صرح مسؤول بوزارة التعليم الإيرانية، منع تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، كإجراء لوقف ما أسماه ” انتشار الغزو الثقافي ” من الغرب، معتبرًا تدريس الإنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة يعد أمرًا ضد اللوائح ويجب منعه.

ويأتي االتصريح في أعقاب الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي،وكان قد أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إقدام عناصر في الباسيج على إحراق هوياتهم العسكرية، معلنين إنحيازهم لمظاهرات الشعب في جميع أنحاء إيران وانشقاقهم عن النظام القمعي.