تفاصيل خطة مرأة مصرية للتخلص من زوجها بمساعدة ابنتها وعشيقها

متابعات(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر أمس الأحد، سيدة وابنتها وشخص ثالث بعد اتهامهم بقتل زوج السيدة، والذي يعمل أمينًا للشرطة في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أمين شرطة مقتولًا، في قرية محلة عبيد في مركز إيتاي البارود، مشيرة إلى أن الجثمان كان عليه آثار اعتداءات شديدة وكسور بعظام الجمجمة والأنف ونزيف في الرأس.

وبيّنت المصادر ، بحسب إرم نيوز ، أن فرق البحث تمكنت من فك لغز الجريمة عبر الإيقاع بالمتهمين في القضية وهم زوجة المجني عليه وابنته وشخص ثالث على علاقة غير شرعية بها.