بالفيديو..هيئة الدواء: أسعار الأدوية بالمملكة الأرخص خليجيًا بنسبة 20%
أكد المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بهيئة الغذاء والدواء، الدكتور عبدالرحمن السلطان، أن المملكة تعتبر أقل الدول سعرًا والأرخص على مستوى الخليج بنسبة 20%.
ونفى السلطان، خلال استضافته ببرنامح ” ياهلا ” ،احتكار المملكة للأدوية، قائلأ :” لكل دواء الآن أكثر من وكيل ومستورد وموزع ” مشيرًا إلى أن 64 % من الأدوية سعرها أقل من 50 ريالاً.
وأوضح أن سعر الدواء موحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعًا على العلبة؛ حتى لا يمكن التلاعب فيه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25104 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم صحيح
الله يعزها بلد
ويحفظ لنا حكامنا ولاة أمرنا
تاج روسنا
ياشباب الي صاحي الحين ويقرى تعليقي ذا
يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين
حمد وشكر لله
أنه من هذا البلد المعطاء
ويسجد لله شاكر وممنون
أنه سعودي
والله العظيم
أقولها صادق💚🇸🇦😘😘😘