بالفيديو..هيئة الدواء: أسعار الأدوية بالمملكة الأرخص خليجيًا بنسبة 20%

عادل الحربي (صدى):

أكد المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بهيئة الغذاء والدواء، الدكتور عبدالرحمن السلطان، أن المملكة تعتبر أقل الدول سعرًا والأرخص على مستوى الخليج بنسبة 20%.

ونفى السلطان، خلال استضافته ببرنامح ” ياهلا ” ،احتكار المملكة للأدوية، قائلأ :” لكل دواء الآن أكثر من وكيل ومستورد وموزع ” مشيرًا إلى أن ‏64 % من الأدوية سعرها أقل من 50 ريالاً.

‏وأوضح أن سعر الدواء موحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعًا على العلبة؛ حتى لا يمكن التلاعب فيه.