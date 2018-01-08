بعد نجاح فصل ” التوأم السيامي “..السفير الفلسطيني يعرب عن تقديره لخادم الحرمين

القدس(صدى):

أعرب السفير الفلسطيني لدى المملكة، باسم عبدالله الآغا ،عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، على التوجيه بنقل حنين وفرح، التوأم السيامي الملتصق، وعلاجهما بالمملكة.

كان قد أنهى الفريق الجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “فرح وحنين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض ،فصل حنين عن فرح الجنين غير المكتمل.