مدير الشؤون الإسلامية بالشمالية: الأمر الملكي يعكس عمق الترابط بين الراعي والرعية

عادل الحربي (صدى):

أكد مدير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ عواد بن سبتي العنزي أن الأمر الملكي وما تضمنه من قرارات كان لها أعظم الأثر لدى المواطنين لأنها لامست عمق الترابط بين الراعي والرعية وبينت مكانة الشعب في قلب القيادة الرشيدة التي تحرص على تلمس احتياجات الشعب وتخفيف أعباء المعيشة عليه .

وقال : لا شك أن هذه القرارات من جملة النعم التي من الله بها علينا وتحتاج إلى شكر للمنعم المتفضل بها ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المبادرات الكريمة ‏.