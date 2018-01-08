تركي آل الشيخ يهنئ ” الرميثي ” لتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرياضة

نواف السالم(صدى):

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأثنين، اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، على إعلانه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإمارات للدورة المقبلة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أبارك لأخي محمد خلفان الرميثي تعيينه رئيسا للهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات الشقيقة ،روابط محبة وأخوة بيننا ،وخلفية عسكرية تجمعنا و تزيد من محبتي له “.

يذكر أن الرميثي شغل عدة مناصب منها ،منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة،و شغل منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين عام 2000 كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الاماراتي في 2008م.