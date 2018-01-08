الملتقى الثقافي: اجتياز 30 تطبيقًا إلكترونيًا للمرحلة الأولى من التصفيات

نايف السالم(صدى):

اجتاز 30 تطبيقًا إلكترونيًّا المرحلة الأولى من تصفيات فرع جوائز الابتكار في التطبيقات الإلكترونية للأفراد، الأحد، و أعلن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” تأهلهم للمرحلة الثانية.

حيث تم ترشيح 30 تطبيقًا إلكترونيًّا، في كلا من المجالات الاجتماعية ،والتعليمية ،والطبية ،والاقتصادية ،والصحية والتوعوية ،والتثقيفية ،والدينية ،والتاريخية.

وتم تهيئة المشاركين من خلال ورشة عمل صممتها أمانة الملتقى، وتنفذها أمانة جدة، في الواجهة البحرية الجديدة، في إجازة منتصف العام، تقوم بتعريفهم بالملتقى وأهدافه ،وشروط المشاركة فيه وفريق عمله، ثم استعرض المتسابقون، تطبيقاتهم.

وكُلف المشاركين بتجهيز النموذج الأولي للتطبيقات أو الموقع، لعرضه على جمهور الحديقة الثقافية ،الخميس المقبل.