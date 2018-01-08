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محامي شيما يكشف سرا خطيرا عن علاقتها بـ حلمي بكر

محامي شيما يكشف سرا خطيرا عن علاقتها بـ حلمي بكر
متابعات(صدى):

في تصريح خطير قال المحامي المصري علاء الحلواني- الموكل للدفاع عن الفنانة المثيرة للجدل “ شيما ”، بطلة فيديو كليب “ عندي ظروف ” إن الموسيقار الكبير حلمي بكر ابتز موكلته وعرض عليها الزواج لكنها رفضت.

وشهدت حلقة السبت من برنامج ” العاشرة مساء ” على شاشة دريم مشادة ساخنة حول حبس الفنانة المثيرة للجدل بين المحامي ” الحلواني “، والفنان حلمي بكر.

لكن حلمي بكر نفى ذلك منفعلًا: ” إن شيما حضرت لمنزله برفقة أحد المنتجين، وطلبت أن يساعدها في دخول مجال الغناء والتمثيل لكنه طردها “.


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