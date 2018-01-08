مراهقة تنتحر شنقًا بمنزل ذويها في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

انتحرت فتاة مراهقة تبلغ 13 عامًا داخل منزل ذويها بالباحة منذ قليل ، وباشرت الجهات الأمنية الموقع برفقة فرق الإسعاف .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد عثرت الأسرة على الفتاة متوفاة داخل عرفتها بمنزل ذويها في قرية الطوالة ، حيث سلم الفريق الطبي الحالة للجهات الأمنية بعدما تم التحقق من وفاتها ، من خلال لف قطعة قماش حول رقبتها .