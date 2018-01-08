مراهقة تنتحر شنقًا بمنزل ذويها في الباحة
انتحرت فتاة مراهقة تبلغ 13 عامًا داخل منزل ذويها بالباحة منذ قليل ، وباشرت الجهات الأمنية الموقع برفقة فرق الإسعاف .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد عثرت الأسرة على الفتاة متوفاة داخل عرفتها بمنزل ذويها في قرية الطوالة ، حيث سلم الفريق الطبي الحالة للجهات الأمنية بعدما تم التحقق من وفاتها ، من خلال لف قطعة قماش حول رقبتها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25104 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا باالله
ياأباء وياأمهات
أعرفوا اشلون تتعاملون مع عيالكم وبناتكم
ولا لاتخلفون
أجلسوا مع عيالكم
شوفوا همومهم
سولفوا معهم
حسسوهم باالحنان
ناقشوهم
أسعدوهم لو بأبتسامه أو كلمة حلوه🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25104 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العظيم إن قلبي يعورني
لاسمعت مثل هالأخبار
أنتحار اطفال طلاق زوجات عقوق والدين
وأحاول أتكلم وأنصح
وأدري أني بتعرض لهجوم عنيف من المندسين والمرجفين
في أخبار ثانية
ناس ماتحب الخير لشعب المملكة
صحيح إنها ماترد علي بنفس الخبر علشان ماتنكشف
لكنها تتصيدني ف أخبار ثانية
بس يبطون عظم معي
وبظل أنصح وأتكلم ولا علي فأحد
الي مو قد المسؤلية لايخلف ولايجيب عيال
أولادك أنت ياالأبو وأنتي ياالأم
مسؤلين عنهم أمام الله
أنتوا السبب الأول والأخير
في صلاحهم أو أنحرافهم.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15846 ] نشر منذ 1 ساعة
لاإله إلا الله الله لايبلانا
توق[ عدد التعليقات: 13717 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
توها طفلة كيف يجي على بالها الانتحار
توق[ عدد التعليقات: 13717 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
توها طفلة كيف يجي على بالها الانتحار