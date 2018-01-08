دراسة: تحريك عضلات منطقة البلعوم تخفض نوبات الشخير بنسبة 36%

متابعات(صدى):

أفادت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين البرازيليين في جامعة ” برازيليا “، أن الرياضة وخاصة تحريك العضلات القريبة من البلعوم، تعمل على تخفيض نوبات الشخير بين الرجال أثناء النوم بنسبة 36%، وتقلل من حدته بنسبة 59%، كذلك بتخفيف حدة نوبات انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.

وتحتاج هذه الرياضة إلى المداومة وليس ممارستها مرة واحدة مع مراعاة الأشخاص الذين يعانون من تضخم في اللوزتين.

وأوضح الباحثون، أن عادة الشخير تبدأ بين الرجال قبل سن الخمسين، فيما لا يشعر 25% منهم بالشخير، الا عندما تشتكي الزوجة.