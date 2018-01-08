الصبار يعالج متلازمة القولون العصبي

متابعات(صدى):

يُستخدم هلام الصبّار في منتجات العناية بالبشرة، لكن فوائد الصبّار عديد تمتد إلى الجهاز الهضمي وخاصة متلازمة القولون العصبي، وفي علاج الجروح والحروق، ويدخل في كثير من منتجات التجميل والعناية بالبشرة وأيضاً معجون الأسنان نظراً لاحتواء الهلام على مضادات للالتهاب.

وقد أظهرت دراسة أن عصير الصبّار، وهو صيغة مخفّفة من هلام الصبار، يمكن أن يخفّف أعراض متلازمة القولون العصبي التي لا توجد لها علاجات، وتقتصر التوصيات العلاجية بالنسبة لها على تعديل نمط الحياة.

وعلى الرغم من أن عدد الدراسات التي تناولت فائدة الصبّار العلاجية بالنسبة للقولون العصبي محدود، إلا أن إحدى هذه الدراسات وجدت أن تناول مكملات مصنوعة من هلام الصبّار لمدة 3 أشهر يؤدي إلى تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي بشكل كبير.