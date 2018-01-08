جمعية الملك فهد الخيرية النسائية تحتفي باليوم العربي لليتيم

تركي السالم(صدى):

احتفت جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان مساء الأحد، بفعاليات اليوم العربي لليتيم تحت شعار ” كلنا عطاء ” بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وذلك بمجمع الراشد مول التجاري بمدينة جيزان.

واشتملت فقرات الحفل على برنامج تعريفي للأيتام المشاركين في الفعاليات والبالغ عددهم أكثر من 50 يتيماً ويتيمة إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات والمسابقات والبرامج الثقافية وتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال المشاركين في الفعاليات .