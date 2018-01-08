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سيدة بريطانية تتغلب على السرطان لتقتلها شطيرة بيض

سيدة بريطانية تتغلب على السرطان لتقتلها شطيرة بيض
لندن(صدى):

توفيت سيدة بريطانية تدعى ليليان هوجيل وتبلغ 84 عامًا ، بسبب تناولها لشطيرة بيض أعطاها الأطباء لها عن طريق الخطأ .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فقد حصلت أسرة ” ليليان ” على تعويض مادي ضخم بعد نزاع قضائي استمر لوقت طويل ، بعدما تعرضت جدتهم للاختناق بسبب تناولها شطيرة البيض في أحد المستشفيات التي نقلت إليها للعلاج من عدوى في المثانة ، حيث لم ينتبه الفريق الطبي أن العجوز لا ترتدي طقم الأسنان الخاص بها ، مما أدى إلى تعرضها للاختناق الذي أصابها على الفور بسكتة دماغية بسبب نقص وصول الأكسجين للمخ لتفارق الحياة بعد أسبوع .

وما زاد الأمر صعوبة على أبناء السيدة ، هو أنها تغلبت على العديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان ، وهو جعل فكرة تقبل وفاتها من شطيرة البيض أمر صعب .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13715 ] نشر منذ 21 دقيقة

والعجيز ماعندها لسان تقول لهم ماهي لابسة الطقم
على طول زرط

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