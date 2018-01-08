سيدة بريطانية تتغلب على السرطان لتقتلها شطيرة بيض

لندن(صدى):

توفيت سيدة بريطانية تدعى ليليان هوجيل وتبلغ 84 عامًا ، بسبب تناولها لشطيرة بيض أعطاها الأطباء لها عن طريق الخطأ .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فقد حصلت أسرة ” ليليان ” على تعويض مادي ضخم بعد نزاع قضائي استمر لوقت طويل ، بعدما تعرضت جدتهم للاختناق بسبب تناولها شطيرة البيض في أحد المستشفيات التي نقلت إليها للعلاج من عدوى في المثانة ، حيث لم ينتبه الفريق الطبي أن العجوز لا ترتدي طقم الأسنان الخاص بها ، مما أدى إلى تعرضها للاختناق الذي أصابها على الفور بسكتة دماغية بسبب نقص وصول الأكسجين للمخ لتفارق الحياة بعد أسبوع .

وما زاد الأمر صعوبة على أبناء السيدة ، هو أنها تغلبت على العديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان ، وهو جعل فكرة تقبل وفاتها من شطيرة البيض أمر صعب .