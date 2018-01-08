” كامكو ” : المملكة الأولى خليجيا بـ 16 اكتتابا و قطر صفقة واحدة

نايف السالم(صدى):

قالت شركة ” كامكو ” للاستثمار وإدارة الأصول، اليوم إن المملكة تحافظ على ريادة سوق الاكتتابات العامة الأولية خليجياً بـ 16 اكتتاباً في 2017، وقطر صفقة واحدة.

وقال البنك الكويتي الوطني، إنه اضطر لخفض توقعاته للاقتصاد القطري، بسبب استمرار تأثير المقاطعة العربية وتراجع النمو غير النفطي ومخاطر الائتمان، التي ستترتب على رفع الفائدة لحماية سعر صرف الريال القطري.

وسجل تقرير أصدره ” بنك الكويت الوطني ” ، أن النمو غير النفطي في قطر يستمر بالتراجع تحت ضغط المقاطعة العربية التي أدت إلى انقطاع الاستثمار والتجارة وأصابت بيئة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تدخل السلطات النقدية القطرية بضخ الأموال -لمواجهة السحوبات الضخمة التي حصلت خلال الأشهر السبعة الماضية-، إلا أن السياسة المالية القطرية تظل بحاجة إلى رفع الفائدة لدعم ارتباط سعر صرف الريال القطري مع الدولار.

وتابع التقرير، أن أي ارتفاع للفائدة قد يزيد مخاطر الائتمان في الوقت الذي يُعدّ فيه الاقتصاد القطري بأمس الحاجة للدعم. كما أن ميزانية عام 2018 خصصت خططاً لتأمين الغذاء والملاعب الرياضية، لكنها لن تُسهم كثيراً في إنعاش الاقتصاد، كما جاء في التقرير.