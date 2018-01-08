أبل: 300 مليون دولار حجم مبيعات آب ستور في يوم واحد

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة أبل عن وصول مبيعات متجر ” آب ستور ” في يوم رأس السنة إلى 300 مليون دولار، في رقم قياسي جديد لمبيعات المتجر.

وقالت أبل في بيان أن أصحاب الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل ” آي.أو.إس ” الذي تطوره جعلوا ” يوم رأس السنة ” الماضي أكثر الأيام مبيعاً بالنسبة لمتجر ” آب ستور ” على الإطلاق، بعد وصول المبيعات إلى 300 مليون دولار بزيادة نسبتها 25% عن إجمالي المبيعات في مثل هذا اليوم قبل عام واحد.

يذكر أن ” آب ستور ” يلعب دوراً حيوياً بالنسبة لمبيعات أبل سواء من الأجهزة أو البرامج والخدمات المصممة لهذه الأجهزة.