تناول المكسرات وقت الحمل تزيد من ذكاء الطفل

أماني الغامدي(صدى):

نصحت نتائج دراسة جديدة الحوامل على أكل صفار البيض والمكسرات وعائلة الملفوف الكرنب لاحتواء هذه الأطعمة على مادة الكولين التي تبين أنها تزيد ذكاء الطفل.

ويذكر أن مادة الكولين توجد في اللحوم الحمراء والبقول والدواجن أيضاً، وقد تبين أن تناول الحامل لها يزيد من قوة ذاكرة الطفل.

وتحتاج الحامل إلى 450 ملغ على الأقل من مادة الكولين يوميًا خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كورنيل بنيويورك، تم قياس سرعة أداء الذاكرة، والقدرات المعرفية للرضع في سن 4 و7 و10 أشهر، وتبين أن الأمهات اللاتي تميز نظامهن الغذائي أثناء الحمل بزيادة مادة الكولين كانت القدرات المعرفية لأطفالهن أفضل.