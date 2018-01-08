مشاري العوضي يكشف الستار عن كلمات أغنيته الجديدة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الكويتي مشاري العوضي عن كلمات أغنيته الجديدة ” بس نسيته ” ليفاجئ جمهوره بها .

وعلق ” العوضي ” بكلمات الأغنية عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” قائلًا ” انظلمت انحرمت.. كنت أشكي كنت أبكي وما درا.. انكسرت انجبرت.. أني أبعد أني أنسى ما جرا.. وبس نسيته! اضحكتلي دنيتي.. لحظة اللي بس نسيته.. صرت أشوف الدنيا أحلا.. وبخاطري كل شي لقيته.. بس نسيته.. كلماتي.. قريبًا ” .

يذكر أن الفنان الكويتي طرح أغنية ” قصة ” خلال شهر سبتمبر من العام الماضي ، من كلمات عبدالله العماني ، وألحان عادل العماني .