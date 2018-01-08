تطوير تقنية للتنبؤ بالسرطان عبر الكمبيوتر

واشنطن(صدى):

نجح مركز علاج الأورام بالكمبيوتر، في جامعة تكساس الأمريكية، من تطوير تقنية للتنبؤ بتطورات الأورام السرطانية عن طريق برامج الكمبيوتر.

وقال مدير المركز، الباحث توماس يانكيلوف، ” نحن نحاول بناء نماذج حوسبية لفهم كيفية نمو الأورام واستجابتها للعلاج ” .

وتمكن المركز في تطوير نماذج حوسبية وأدوات تحليلية لرصد تطور حالات الأورام في حالات فردية بناء على مواصفات حيوية معينة. ومن أجل تطوير واستخدام النماذج الحسابية والحوسبية المعقدة، يستخدم فريق البحث موارد حوسبية متطورة في مركز الدراسات الحوسبية المتطورة في تكساس.

وبفضل التقنية الجديدة، استطاع الباحثون التنبؤ بالحجم النهائي لنمو السرطانات لدى الفئران خلال التجارب المعملية.

ويقول فريق البحث إنه استطاع جمع معلومات عن طريق فئران التجارب والمرضى المشاركين في التجربة للتنبؤ بدقة بمعدلات نمو السرطان، واستجابته للعلاجات الكيماوية والإشعاعية المختلفة.