بالصور.. أثرى لاعب في العالم ينتمي إلى العائلة الحاكمة بسلطنة بروناي

ماجد محمد(صدى):

انضم لاعب مغمور عمره 19 عامًا إلى قائمة أثرى لاعبين العالم، بل نافس الثنائي الأفضل والأكثر شهرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فهو لا يلعب في الفريق الأول بناديه، ولم يحصل فايق البلقيه جناح ليستر سيتي الإنجليزي، على لقب ” أثرى لاعب في العالم ” من كرة القدم، بل لأنه ينتمي إلى العائلة الحاكمة في سلطنة بروناي، وعمه حسن البلقيه هو السلطان نفسه، الذي تقدر ثروته بأكثر من 20 مليار دولار.

وبدأ ” فايق ” ، مسيرته في بريطانيا مع ساوثمبتون عام 2009، وانتقل إلى أرسنال ثم تشلسي قبل أن يستقر به المطاف في ليستر عام 2016، إلا أنه لم يتم تصعيده بعد للفريق الأول. وولد فايق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأميركية، وسبق له تمثيل منتخب بروناي في 9 لقاءات، مسجلًا هدفًا واحدًا.

ويعد ” فايق ” هو نجل جفري البلقيه شقيق سلطان بروناي، الذي جنى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 15 سنة قضاها على رأس وكالة استثمار بروناي. واشتهر جفري بحياة البذخ، حيث قيل إنه ينفق عشرات الملايين من الدولارات شهريًّا لشراء السيارات الفارهة والساعات الفخمة والهدايا الذهبية، ويعتقد أنه يمتلك أكثر من 2300 سيارة من أغلى العلامات.