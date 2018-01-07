الخدمة المدنية تكشف موعد إعلان نتائج قياس

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف اليوم الأحد ، عن موعد إعلان نتائج قياس ، بعدما وردت استفسارات عديدة حول الأمر ، حيث تعلن خلال نهاية أسبوع العمل الحالي .

وعلق ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” وردتني استفسارات عديده عن موعد إعلان نتائج قياس .. إعلانها كماهو موضح ادناه من الزملاء في قياس قبل انتهاء فترة التقديم على الوظائف التعليمية لذا من اختبر ويرغب في التقديم على الوظائف عليه الانتظار حتى ظهور النتائج حيث أن نظام جدارة يسجل الدرجه الموجودة في سجلات قياس لحظة التقديم ” .

وأشار المتحدث باسم الخدمة المدنية إلى تغريدة من الحساب الرسمي لـ ” قياس ” قائلًا ” تماشيًا مع تمديد فترة التقديم للوظائف التعليمية للرجال، ستعلن النتائج نهاية أسبوع العمل الحالي ” .