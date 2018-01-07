محلل رياضي ينتقد آداء لاعبي الاتحاد

نواف السالم(صدى):

وجه الكاتب الرياضي محمد البكيري انتقادًا شديد اللهجة للاعبي الاتحاد بسبب تراجع مستوى الآداء أمام مباراة الكوكب التي أقيب مساء اليوم الأحد بملعب نادي الشعلة ، ضمن منافسات مسابقة كأس الملك في دورته الـ32 ، التي انتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف واحد فقط للكوكب .

وعلق ” البكري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” لا أداء مقنع. لا لياقة تكفي. لا قتالية تظهر. لا جماعية موجودة. تحسن بطيء. وتذبذب دائم!!؟ والفريق الاتحادي في كامل عناصره!! هل يستشعر اللاعبين ذلك. أم لكبريائهم بقية؟!! ” .

واستطرد قائلًا ” لا زلت أتعشم في لاعبي الاتحاد لحظة تفاعل وتكاتف. وقفة تحدي للذات والظروف. ثم انطلاقة مشرفة. جلسة عهد ووعد من اللاعبين ذوي الخبرة كفيلة بإعادة الاطمئنان للقلوب. وإعادة كثافة المدرج. افعلوها ولا لوم عليكم بعد اجتهاد. فهل من مجيب؟ ” .