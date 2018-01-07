بالصور.. إدارة النصر تكرم المحب علي الرياني

طلال الغامدي(صدى):

كرم رئيس نادي النصر المكلف الأستاذ سلمان المالك مساء اليوم الأحد، محب النادي وعضو ملتقى عشاق العالمي بمنطقة جازان علي محمد الرياني من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان من اوائل المساهمين في حملة ادعم ناديك رغم ظروفه .

وقال المالك له : اننا نفخر بك فأنت رغم معاناتك الإ انك لم تقصر تجاه ناديك الدي تحبه وتعشقه ووقفتك ودعمك ومشاعرك محل تقدير ومحبة كل الرياضيين لأنك تجسد بالفعل دور المشجع الوفي لناديه، نحن في نادي النصر أقل شئ نكرمك به هو أن نقدم لك عضوية VIP ” .

وأضاف رئيس نادي النصر المكلف، ” نرحب بك في ناديك أي وقت ” .