فيديوهات توثق جرائم وتجاوزات قادت للقبض على مرتكبيها في 2017

نايف السالم(صدى):

ساعدت بعض مقاطع الفيديو المتداولة، والمصورة من قبل كاميرات المراقبة المنتشرة في الجهات المعنية، والشوارع، إلى ضبط العديد من مرتكبي الجرائم، خلال عام 2017.

وترصد ” صدى ” ، فيما يلي أبرز المقاطع التي تم تداولها وساهمت في القبض على الجناة في عدة حوادث وأحداث.

وكان لمثيري الشغب نصيب من مقاطع الفيديو المصورة والتي وثقت مجموعة من الشباب يقودون دبابا ومن ثم يعتدون على رجل أمن بالضرب والدهس في جدة، وهو ما ساعد الجهات الأمنية في تتبعتهم والإطاحة بهم.

في قضية هزت الرأي العام في المملكة أقدمت سيدة متنكرة على خطف رضيع من مستشفى الملك خالد بالخرج ووضعه في كيس بلاستيكي، إلا أن كاميرات المراقبة قادت أجهزة الأمن إلى تحديد هوية المختطفة وإعادة الرضيع لوالديه.

قضية أثارت الرأي العام بعد تداول مقطع فيديو لشخص يحمل ساطورا يطارد طفلين في محاولة لاختطافهما، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية في الرياض يقومون بتحليل دقيق للمقطع، ما أسفر عن القبض على الجاني وشريكه الذي.

في جريمة وقعت في طريق الخرج بالرياض قام مجموعة من الشباب بخطف عامل من محطة وقود.. إلا أن كاميرات المراقبة كانت لهم بالمرصاد وساهمت في تتبع الأجهزة الأمنية لهم وضبطهم.

أقدم شاب على الاعتداء على عامل في محطة وقود بحجة فتحه باب السيارة ووالدته بجانبه، فيما وثّقت كاميرا مراقبة عملية الاعتداء، ومن ثم تسبب تداول مقطع الحادثة في تحديد هوية الشاب والقبض عليه.

تداول مقطع لشاب يتباهي بقتل القطط أثار استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل، ليوجه أمير مكة بالقبض بالقبض عليه ويتم ضبطه بعد تتبع المقطع المتداول له ومن ثم إحالته للمحكمة الجزائية.