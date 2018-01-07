صحة جازان تصدر بيانا بشأن شكوى عدم توفر أطباء أطفال بمستشفى ضمد

تركي السالم(صدى):

أصدرت صحة جازان، بيانا بشأن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شكوى أحد المواطنين ضد مستشفى ضمد العام يوم السبت الموافق 19/4/1439هـ وما تضمنته الشكوى من عدم توفر أطباء أطفال بالمستشفى، تود صحة جازان التأكيد بأنها حريصة على دعم مستشفيات المنطقة بالكوادر الطبية في كافة التخصصات وتأمين التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية التي يتطلع إليها مجتمعنا الكريم، وفيما يخص الشكوى نود إيضاح ما يلي:

1- يوجد بمستشفى ضمد عدد 4 أخصائيين أطفال يعملون بالمستشفى ويقومون بالتغطية في المناوبات بحسب جدول الاستدعاء المعد من إدارة المستشفى.

2- حضر والد الطفلة المذكورة للمستشفى وتم افادتنا وفقاً للمحضر المعد من قبل المدير المناوب بمستشفى ضمد العام، بأنه قد حضر إلى المستشفى في الفترة المسائية وتم استقباله وإبلاغه بوجود حالة لدى طبيب الأطفال وطُلب منه الانتظار لحين الانتهاء من إجراء الكشف الطبي على الحالة التي قبله، ولكنه رفض الانتظار وقام بالتلفظ ورفع صوته على الطاقم الطبي والإداري وقام بمغادرة المستشفى، علماً بأن طبيبة الأطفال كانت متواجدة بالمستشفى ولم تمانع من إجراء الكشف الطبي على الحالة وفق المتبع.

3- يوجد طرق أخرى لرفع شكوى أو اعتراض سواء للقصور أو الاهمال أو غيره بالاتصال على 937 ويتم تحويلها للجهات المختصة لدينا ويتم التواصل مع الشاكي والتعامل حسب الشكوى ولَم تردنا أي شكوى بهذا الخصوص إلى حينه من مركز البلاغات.

ونؤكد بأن صحة جازان حريصة على حقوق المرضى وهو من أولويات اهتماماتها ومن هذا المنطلق فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد وثبوت أي تقصير أو تهاون أو إهمال في التعامل مع أي حالة مرضية بمستشفيات المنطقة، متمنين للجميع الصحة والسلامة الدائمة.