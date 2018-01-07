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بالفيديو.. أبا الخيل: تقديم بلاغ رسمي في جمعية ” مودة “

بالفيديو.. أبا الخيل: تقديم بلاغ رسمي في جمعية ” مودة “
نايف السالم(صدى):

تفاعل متحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، يتفاعل مع حلقة اليوم من برنامج ” معالي المواطن والتي تتحدث عن مشاكل جمعية ” مودة ” في حضانة الأطفال.

وقال أبا الخيل خلال مداخلته التليفونية، في برنامج معالي المواطن، اليوم الأحد، إنه سيقدم بلاغ رسمي في جمعية ” مودة ” بجدة.


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