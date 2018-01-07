أخصائية اجتماعية: يجب أن تضع الجهات المختصة معايير للحاضن

حمود العنزي(صدى):

أكدت الأخصائية الاجتماعية دعاء زهران ، أن القاضي يجب أن يتخذ قرار حضانة الطفل لأحد الأبوين من خلال وضع الجهات المختصة لمعايير واختبارات يقع الحاضن فيها ليصبح مؤهلًا لحضانة الطفل .

وأشارت ” زهران ” خلال حوارها لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن القاضي لا يمكن أن يتخذ الحكم بناءاً على رأي شخصي ، لأنه لم يدخل حياة الأسرة ول ميتعرف على طباع الوالدين بها ، قائلة ” يمكن للأب أن يكون جيد وذو سمعة طيبة خارج المنزل لكن تعامله يختلف داخل البيت ” .

ولفتت الأخصائية الاجتماعية إلى إمكانية توجيه اختبارات للطفل حيث أنه لا يكذب فيما يتعلق بوالديه ، وفي حال ثبت وجود أب متحرش أو متعاطي أو غير سوي يمنع على الفور من الحضانة .