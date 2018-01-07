بالصور.. النادي السعودي بجامعة ساكرد هارت يقيم حفل تخرج ” 2017-2018 “

الرياض(صدى):

اقام النادي السعودي بجامعة ساكرد هارت يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2017، حفل تخرج لطلاب وطالبات فصلي الخريف والربيع 2017-2018.

شارك في الحفل الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى بكلمة تهنئة للخريجين والخريجات، وشارك ضيف الشرف المبتعث السابق احمد خياط ببعض النصائح المفيدة من خلال تجاربه وخبراته في مجال OPT، وضيف الشرف ماهر محمود حيث تحدث عن تجربته في الولايات المتحدة واصراره للوصول لتحقيق اهدافه والتي كانت ملهمة جداً للطلاب والحضور، كما شاركت منظمة PDC بتقديم دروع التخرج للخريجين والخريجات.

وشمل الحفل العديد من الفقرات مثل فقرة المسابقات والجوائز، عرض فرقة Break Dancers، مسيرة الخريجين والخريجات، وخُتم الاحتفال بعرض فيديوهات تهنئة مفاجئة من اهالي المتخرجين والتي ادخلت الفرحة والسرور لهم. كان الحفل من تنظيم رئيس النادي عبدالوهاب القرني، نائب الرئيس سارة القثمي، وكلاً من الاعضاء مشرفين قسم الشؤون الثقافية رهام فادن و عقبة السناني، المشرفين على قنوات السوشال ميديا اروى عبدالجليل وهنادي المالكي ومشاعل العواد، مشرف القسم الاعلامي محمد المطيري، مشرفين القسم الرياضي عبدالله زكري و يوسف الحبيب، ممثل الشؤون المالية عبدالرحمن الزهري، مشرف الشؤون الاجتماعية عبدالحفيظ زكري.

– اسماء الخريجين:

اسامة الخضري

محمد الهويمل

عبدالوهاب القرني

محمد هزاع المطيري

مروان الجهني

حسين جمعة

فهد الرشيدي

عبدالحفيظ زكري

محمد الحميد

محمد الغانمي

عبدالرحمن الزهري

محمد المطيري

مشعل العنزي

عبدالعزيز الشبنان

عثمان الشهراني

عبدالله السويهري

سعد محمد

فيصل الحربي

معاذ بن هويمل

احمد الرشيدي

سالم الشهري

احمد الجاسر

علي آل قريشة

محمد الحربي

عبدالمحسن الملهم

مؤيد الشميمري

عبدالعزيز الغامدي

سلطان الجهني

– اسماء الخريجات:

الاء القرنيهديل الحويطي

سحر الغامدي

ولاء سلوم

هنادي المالكي

الهنوف السبيعي

سارة القثمي

جمانة خوج

اسراء مدني

اروى عبدالجليل

الخنساء عبدالجليل

نهى باهيثم

ريم الحربي

افنان الحماد

اشواق التميمي

هتون البلادي

زينات الخياط

رؤى ساعاتي

تهاني عبده عسيري

تهاني عسيري