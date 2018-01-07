الجمعية العمومية للرمان بمنطقة الباحة تقترع مجلس إدارتها

إبراهيم الزهراني(صدى):

اقترع مجلس الجمعية العمومية للرمان بمنطقة الباحة مجلس الادارة للدورة الاولى بقاعة سعيد بن سراج للأجتماعات بمحافظة القرى بحضور مساعد المدير العام للعمل للشؤون الاجتماعية الأستاذ خالد صالح الزهراني .

وقد بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد سعيد الغامدي إمام جامع الغتاميه ثم كلمة رئيس المجلس التأسيسي الأستاذ عيد بن محمد خيران ثم كلمة المساهمين لرجل الاعمال لأستاذ سعيد بخروش قدم خلالها شكر المساهمين للمجلس التأسيسي الذي بذل الجهود لنجاح وتأسيس الجمعية تلى ذلك كلمة فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة الباحة للأستاذ خالد الزهراني ثم بعد ذلك بدأ الاقتراع.

وكانت نتائج اجتماع الجمعية العمومية على النحو التالي :

١)سعيد سعد بخروش رئيسا

٢)عيد محمد خيران نائبا

٣)مفرح راجح عضو وأمينا للصندوق

والاعضاء:

حسن بن قواش المالكي

بخروش سعد الغامدي

سعد زايد محمد الغامدي

علي عبدالوهاب الصعيري الزهراني

محمد عبدالوهاب الصعيري الزهراني

ابراهيم سعيد سعد الغامدي

هذا وقد تميز الاجتماع بروعة التجهيز والسلاسة في عملية الاقتراع .

وفي ختام اللقاء قدم رئيس المجلس المنتخب شكره وتقديره لاعضاء للجمعية العمومية ولفرع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمنطقة الباحة على جهودهم وثقتهم في أعضاء مجلس إدارته ، ودعى المجلس المنتخب الى تقديم كل ما من شأنه خدمة الجمعية والمساهمين وخدمة المزارعين في منطقة الباحة.

كما ثمن العضو المنتخب سعد بن زايد الغامدي ثقة أعضاء الجمعية العمومية وقدم وافر الشكر لفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالباحة وخص الأستاذ خالد بن صالح الزهراني على جهودهم في دعم ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية المستدامة من خلال ثقافة الجمعيات كما استعد لتقديم مالدية من دعم للمجلس وإدارة الاستاذ سعيد بخروش بما يخدم الجمعية والمساهمين للرقي بهذا الجانب المهم تماشيا مع ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وولي عهده الامين للجمعيات التعاونية ومايدعمه سمو أمير المنطقة ووزارة العمل ممثلة في قطاع الجمعيات.