الاتحاد يتأهل إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

واس(صدى):

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مستضيفه الكوكب في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب نادي الشعلة بالخرج في آخر لقاءات دور الـ32 للمسابقة .

وأنهى الكوكب الشوط الأول متقدماً بهدف سجله لاعبه سعيد الزهراني عند الدقيقة 24 بعد تمريرة طويلة خلف المدافعين انفرد بها بحارس مرمى الاتحاد فواز القرني ووضعها في المرمى .

وفِي الشوط الثاني كثف الاتحاد من هجومه على مرمى الكوكب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص حتى الدقيقة 69 التي تمكن خلالها التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء ، ليواصل الاتحاد بعد هذا الهدف هجومه وتمكن من إحراز هدفين عن طريق التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم عند الدقيقتين 81، 86 لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد ووصوله إلى دور الـ16 ليكمل بذلك عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور .