كلية الجبيل الصناعية تعلن عن 23 وظيفة شاغرة
أفادت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفّر عدد 23 وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في ” كلية الجبيل الصناعية ” .
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى 6 فبراير المقبل.
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– مدرس في الرياضيات (وظيفتين).
– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين).
– مدرس الكيمياء الصناعية (وظيفتين).
– محاضر الكيمياء الصناعية (وظيفتين).
– أستاذ مساعد في هندسة بوليمر.
– أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عدد 3 وظائف).
– محاضر في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عدد 3 وظائف).
– محاضر في تصنيع تكنولوجيا الهندسة.
– محاضر في الرياضيات (عدد 4 وظائف).
– أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية/ الطاقة (وظيفتين).
– مدرس في هندسة بوليمر.
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