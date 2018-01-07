كلية الجبيل الصناعية تعلن عن 23 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفّر عدد 23 وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في ” كلية الجبيل الصناعية ” .

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى 6 فبراير المقبل.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مدرس في الرياضيات (وظيفتين).

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين).

– مدرس الكيمياء الصناعية (وظيفتين).

– محاضر الكيمياء الصناعية (وظيفتين).

– أستاذ مساعد في هندسة بوليمر.

– أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عدد 3 وظائف).

– محاضر في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عدد 3 وظائف).

– محاضر في تصنيع تكنولوجيا الهندسة.

– محاضر في الرياضيات (عدد 4 وظائف).

– أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية/ الطاقة (وظيفتين).

– مدرس في هندسة بوليمر.