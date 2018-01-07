بالفيديو.. قيادي حوثي يعلن استسلامه لقوات التحالف

فهمي محمد(صدى):

انتشر عبر تواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقيادي في ميليشيات الحوثي الشيخ حمير إبراهيم، وهو يدلي ببعض الاعترافات حول ممارسات الميليشيات المتمردة في اليمن.

وكان القيادي الحوثي، سلم نفسه للقوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مبدياً استعداده للعمل مع قوات التحالف.

وقال: “هم طلبوا منا أن نسجل الناس وندفعهم للتسجيل من أجل التجنيد في صفوف الحوثيين”، داعياً كل من انضم للحوثيين إلى العودة لصوابهم عن هذا التضليل الذي جعلهم يقاتلون إخوانهم، حسب تعبيره.

وذكر أن قوات دعم الشرعية استقبلته بكل حفاوة بعد التواصل معه موضحاً أنه استجاب بالفعل وسلم نفسه وتم استقباله معززاً مكرماً بسلاحه.

ودعا حمير إبراهيم الشعب اليمني للوقوف ضد ميليشا الحوثي والوقوف وقفة رجل واحد ضد الميليشيات ” التخريبية “، إلى جانب الحكومة الشرعية التي شارفت على النصر، كما قال.