وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحت مسمى: محلل مالي، أخصائي أول- أمن تكنولوجيا المعلومات، مهندس أول- تخطيط الأعمال، محلل أول- تخطيط سلسلة التوريد، فني أول صيانة، أخصائي عمليات.

وقالت الشركة، إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من هنا، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2018م.