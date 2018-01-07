بالفيديو.. تفاصيل جديدة تؤكد مقتل علي عبدالله صالح في منزله
تداولت وسائل إعلامية فيديو حصري للحظات الأولى من الهجوم على مقر الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح من قبل عناصر الحوثي الإرهابية ، حيث ظهرت الميليشيا خلال الفيديو وهي حاملة لأسلحة ثقيلة ومتوسطة ، بالإضافة إلى دبابات يقودونها ليطوقوا مقر إقامة ” صالح ” في صنعاء .
وأظهر الفيديو الجديد الحوثيين وهم يسيرون حفاة على أقدامهم ويرددون هتافات ” الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل .. اللعنة على اليهود والنصرة للإسلام ” ، ليقوموا بعدها على الفور بتفجير جدران المبنى واقتحامه باستخدام القاذفات والأسلحة الثقيلة فضلًا عن الرشاشات الآلية ، لينتشر بعدها خبر وفاة الرئيس اليمني الراحل .
وخلال المقطع ، ظهرت الجثث داخل المبنى الذي يقيم به ” صالح ” ، لتتناثر حولها آثار الدماء ومخازن للأسلحة بالإضافة إلى خرائط لتحديد مواقع القتال في اليمن ، فضلًا عن بعض أجهزة التواصل اللاسلكي وسط سعادة غمرت العناصر الحوثية التي نجحت في أسر عدد كبير من القيادات الموالية للراحل بعد قتله .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 58 دقيقة
معد عرفنا
أمس أنتشر مقطع صوتي لصالح
يقول أنه حي يرزق
ويهني الشعب بمناسبةالسنةالجديدة
ويقول بعد أسبوع بيطلع بخطاب علني🤔
نشوف بعد أسبوع🤔🤔🤔
بدوي[ عدد التعليقات: 2098 ] نشر منذ 55 دقيقة
كل شي مفبرك
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 51 دقيقة
مدري بس مدري والله اعلم فيكم يا ابو يمن