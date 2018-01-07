بالفيديو.. تفاصيل جديدة تؤكد مقتل علي عبدالله صالح في منزله

فهمي محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلامية فيديو حصري للحظات الأولى من الهجوم على مقر الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح من قبل عناصر الحوثي الإرهابية ، حيث ظهرت الميليشيا خلال الفيديو وهي حاملة لأسلحة ثقيلة ومتوسطة ، بالإضافة إلى دبابات يقودونها ليطوقوا مقر إقامة ” صالح ” في صنعاء .

وأظهر الفيديو الجديد الحوثيين وهم يسيرون حفاة على أقدامهم ويرددون هتافات ” الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل .. اللعنة على اليهود والنصرة للإسلام ” ، ليقوموا بعدها على الفور بتفجير جدران المبنى واقتحامه باستخدام القاذفات والأسلحة الثقيلة فضلًا عن الرشاشات الآلية ، لينتشر بعدها خبر وفاة الرئيس اليمني الراحل .

وخلال المقطع ، ظهرت الجثث داخل المبنى الذي يقيم به ” صالح ” ، لتتناثر حولها آثار الدماء ومخازن للأسلحة بالإضافة إلى خرائط لتحديد مواقع القتال في اليمن ، فضلًا عن بعض أجهزة التواصل اللاسلكي وسط سعادة غمرت العناصر الحوثية التي نجحت في أسر عدد كبير من القيادات الموالية للراحل بعد قتله .