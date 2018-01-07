تطبيق لمراقبة أداء البطارية على أجهزة آبل Health 3

متابعات(صدى):

أطقت إحدى الشركات التكنولوجية تطبيق جديد يحمل اسم Battery Health 3، مخصص لمراقبة أداة البطارية، ويقدم تحليل مفصل لاستهلاك البطارية على أجهزة الماك، والآيفون، و الآيباد، حيث يقدم التطبيق إحصائيات موسعة حول البطارية منها تحديد مستوى الطاقة، وضع البطارية، درجة الحرارة، القدرة وغيرها.

يتيح التطبيق إمكانية مزامنة أجهزة آيفون وآيباد لمراقبة أداة البطارية، حيث تفيدك هذه الإحصاءات بمعرفة سبب ضعف أداء جهازك إن كان من أداء البطارية أم لا.

كما يعمل التطبيق علي توفير ميزة لإطالة عمر البطارية عن طريق إغلاق التطبيقات التي تستهلك الطاقة، كما يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات مخصصة حول مستوى شحن البطارية.