برشلونة يحقق فوزه الأول في 2018 بثلاثية نظيفة ضد ليفانتي
تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوزه الأول لعام 2018 الجاري على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد خلال المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم .
ونجح الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في تسديد أهداف الفوز الأول والثاني ، ليسدد البرازيلي باولينيو هدف الفريق الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة .
وبذلك رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي يلاحقه ، بعدما فاز السبت الماضي على خيتافي بهدفين نظيفين دون مقابل .
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