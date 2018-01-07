برشلونة يحقق فوزه الأول في 2018 بثلاثية نظيفة ضد ليفانتي

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوزه الأول لعام 2018 الجاري على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد خلال المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم .

ونجح الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في تسديد أهداف الفوز الأول والثاني ، ليسدد البرازيلي باولينيو هدف الفريق الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة .

وبذلك رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي يلاحقه ، بعدما فاز السبت الماضي على خيتافي بهدفين نظيفين دون مقابل .