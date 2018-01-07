بالصور.. العثور على عبوات ناسفه باشكال الطبيعة بجبل ” آل يحيى “

تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الأحد، أنه عقب استشهاد خمسة اشخاص نتيجة لغم، تم العثور على عبوات ناسفة بأشكال الطبيعة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه العبوات الناسفة كانت في جبل ” آل يحيى ” على حدود المملكة.