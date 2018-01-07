بالصور.. العثور على عبوات ناسفه باشكال الطبيعة بجبل ” آل يحيى “
أكدت مصادر، اليوم الأحد، أنه عقب استشهاد خمسة اشخاص نتيجة لغم، تم العثور على عبوات ناسفة بأشكال الطبيعة.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه العبوات الناسفة كانت في جبل ” آل يحيى ” على حدود المملكة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الحافظ🤔
المر[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحوثي الخبيث بسوي تمويه ويزرعها المهم تقتل اي حد الله يحفظهم الجنود والسكان
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 46 دقيقة
خباث حسبي الله عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 46 دقيقة
حفظ الله بلادنا وحدودنا من كل نجس