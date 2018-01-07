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بالصور.. العثور على عبوات ناسفه باشكال الطبيعة بجبل ” آل يحيى “

بالصور.. العثور على عبوات ناسفه باشكال الطبيعة بجبل ” آل يحيى “
تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الأحد، أنه عقب استشهاد خمسة اشخاص نتيجة لغم، تم العثور على عبوات ناسفة بأشكال الطبيعة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه العبوات الناسفة كانت في جبل ” آل يحيى ” على حدود المملكة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 53 دقيقة

الحوثي الخبيث بسوي تمويه ويزرعها المهم تقتل اي حد الله يحفظهم الجنود والسكان

[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 46 دقيقة

خباث حسبي الله عليهم

[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 46 دقيقة

حفظ الله بلادنا وحدودنا من كل نجس

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