وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:رئيس مهندسي عمليات الشبكة، أخصائي الخزانة، مشرف الخزانة، وأخصائي أول الدفع والتحصيل.

وقالت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من هنا، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2018م.