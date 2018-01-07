وكيل محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على ” القحطاني “

عادل الحربي(صدى):

أدى وكيل محافظ الخرج صقر بن عيسى الدعجاني، اليوم الأحد، في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول محمد بن مهدي القحطاني، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.

كما أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظ الخرج تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه.