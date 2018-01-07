النصر يبدأ استعداداته لمواجهة الفيحاء مساء الخميس بالمجمعة

ماجد محمد(صدى):

استأنف فريق نادي النصر اليوم الأحد، تدريباته علي ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية، وذلك استعدادًا للقاء الفيحاء مساء الخميس القادم بالمجمعة.

وخص مدرب الفريق جوستافو، جزء كبير من زمن التدريب للجوانب اللياقية، حيث جاءت البداية باجتماع له مع اللاعبين بين من خلاله برنامجه للأيام التي تسبق المباراة القادمة انطلق بعدها التدريب بالجري حول الملعب، تلا ذلك تمارين لياقة متنوعة باستخدام عدد من الأجهزة عاد بعدها اللاعبين للجري ثانية علي كامل مساحات الملعب.

كما طبقوا جمل تكتيكية تعتمد علي الدقة والسرعة في التمرير ولعب الكرات العرضية في الوقت الذي خضع حراس المرمي ” حسين شيعان وعبدالله العنزي وزيد البواردي”، لتدريبات مكثفة في الوقت الذي خضع اللاعب حسن الراهب لتدريبات تحت اشراف اخصائي العلاج الطبيعي عازم ذيب، شارك بعدها في التمارين الرياضية.