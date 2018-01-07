الشباب يتأهل الى دور الـ 16 بثنائية في مرمى نجران

الرياض(صدى):

تأهل نادي الشباب إلى دور الـ16 من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين، إثر تغلبه على ضيفه نادي نجران في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث يستضيف الفريق العاصمي نظيره الخليج في الرياض في دور الـ16 من البطولة.

وبكر الشبابيون بالهدف الأول عن طريق صالح القميزي من رأسية حاول الحارس إبعادها لكنها ارتطمت بقدم المدافع لتسكن الشباك عند الدقيقة 8، ليرد نجران بهجمة شرسة أبعدها القائم، وفي الدقيقة 44 أضاف القائد ناصر الشمراني هدف الشباب الثاني من ركلة جزاء.