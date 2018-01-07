الصين: مختبر فضاء سيصل إلى الأرض مارس المقبل

بكين(صدى):

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ” تيانغونغ1 ” ، مختبر الفضاء الذي أطلقته الصين في 2011، سيصل إلى الأرض في مارس المقبل بعد فشله، دون أن يتمكن الخبراء من تحديد موعد أو موقع سقوطه بدقة.

وقال الخبراء إن تيانغونغ، الذي يصل وزنه إلى 8,5 طن، وطوله 40 قدما، لن يشكل خطرا على البشر على الأرجح، لافتين إلى أن احتمال سقوطه على موقع مزدحم بالسكان، ضئيل جدا، إذ يصل إلى واحد في التريليون.

وأضاف الخبراء أن معظم أجزاء المختبر الفضائي ستحترق عند دخولها للمجال الجوي للأرض، فيما ستسقط بعض القطع في المحيط.

وأسلت الصين ” تيانغونغ1 ” إلى الفضاء في سبتمبر 2011، ثم أرسلت ” تيانغونغ2 ” في 2016، في إطار خطة صينية لإنشاء محطة فضاء يصل وزنها إلى 20 طنا، على أن يتم إكمالها في 2022.