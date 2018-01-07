استقبال حافل للمنتخب العماني لدي وصولة مطار مسقط بعد التتويج بـ ” خليجي 23 “

ماجد محمد(صدى):

شهدت قاعة كبار الشخصيات بمطار مسقط الدولي، اليوم الأحد، استقبال حافل وكبير لدي وصول نجوم منتخب عمان الأول لكرة القدم أبطال ” خليجي 23 ” ، قادمين من دولة الكويت.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة، وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير الشؤون الرياضية، الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، ووكيل وزارة الشؤون الرياضية، رشاد بن أحمد الهنائي، وعدد من المسؤولين بالسلطنة والاتحادات الرياضية والأندية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ” .

وأكد وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد بن هلال البوسعيدي، على أهمية الإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب الأول بحصوله على لقب “ خليجي 23 ” ، والذي يعكس تطور المنظومة الرياضية في السلطنة.