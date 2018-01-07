دارسة توضح خطورة استخدام المضادات الحيوية
كشفت دراسة حديثة، أنّ الإفراط في استخدام المضادات الحيوية ربما يكون من أكثر الأخطاء التي تهدِّد البشرية، وأنّه يضاهي الإرهاب والاحتباس الحراري.
وقال العلماء إنّ تناول المضادات الحيوية بشكل مبالغ فيه يؤدّي إلى تفاقم أزمة البكتيريا المقاومة للأدوية، وفقًا لروسيا اليوم.
ويعتبر وصف المضادات الحيوية بشكل غير ضروري من قبل الأطباء العامين وموظفي المستشفيات للمرضى على مدى العقود الماضية، سببًا في تأجيج البكتيريا غير الضارة وتحويلها إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.
ووجدت دراسة سويسرية جديدة، أنّ البكتيريا يمكن أن تصبح أيضًا مقاومة للأدوية، وتصبح قاتلة من خلال مهاجمة البكتيريا المنافسة، مشيرة إلي أن كثرة تناول المضادات الحيوية، يدفع البكتيريا إلى تغيير تركيب المضادات الجينية بعد قتلها.
وتأتي هذه المقاومة نتيجة الدفاع الذي تقوم به البكتيريا والمتمثل في إفراز بعض الأنزيمات التي تقلّل من فعالية المضاد الحيوي، أو قد تنشأ من حدوث طفرة في تركيب البكتيريا، إما بتغيير شكل البروتين الذي يرتبط به المضاد الحيوي وإما اكتساب جيني مقاوم يفقد المضاد الحيوي تأثيره السام على تلك البكتيريا.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6765 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشرويشفى مرضى المسلمين ماحد ماخذها من فراغ😊
بنت النور[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 12 دقيقة
عاد الشكوى لله ضروري اذا لزم الامر والله الحافظ❤️