دارسة توضح خطورة استخدام المضادات الحيوية

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أنّ الإفراط في استخدام المضادات الحيوية ربما يكون من أكثر الأخطاء التي تهدِّد البشرية، وأنّه يضاهي الإرهاب والاحتباس الحراري.

وقال العلماء إنّ تناول المضادات الحيوية بشكل مبالغ فيه يؤدّي إلى تفاقم أزمة البكتيريا المقاومة للأدوية، وفقًا لروسيا اليوم.

ويعتبر وصف المضادات الحيوية بشكل غير ضروري من قبل الأطباء العامين وموظفي المستشفيات للمرضى على مدى العقود الماضية، سببًا في تأجيج البكتيريا غير الضارة وتحويلها إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

ووجدت دراسة سويسرية جديدة، أنّ البكتيريا يمكن أن تصبح أيضًا مقاومة للأدوية، وتصبح قاتلة من خلال مهاجمة البكتيريا المنافسة، مشيرة إلي أن كثرة تناول المضادات الحيوية، يدفع البكتيريا إلى تغيير تركيب المضادات الجينية بعد قتلها.

وتأتي هذه المقاومة نتيجة الدفاع الذي تقوم به البكتيريا والمتمثل في إفراز بعض الأنزيمات التي تقلّل من فعالية المضاد الحيوي، أو قد تنشأ من حدوث طفرة في تركيب البكتيريا، إما بتغيير شكل البروتين الذي يرتبط به المضاد الحيوي وإما اكتساب جيني مقاوم يفقد المضاد الحيوي تأثيره السام على تلك البكتيريا.