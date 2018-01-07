الغذاء والدواء: يجب الإبلاغ عن الإعلانات الطبية الكاذبة

حمود العنزي(صدى):

طالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، أفراد المجتمع للإبلاغ عن إعلانات دوائية أو مكملات غذائية أو أجهزة تحمل إدعاءات طبية في أي موقع حتى الإلكترونية منها؛ ليتم التحقق منها ومحاسبة المخالف.

وقال الجضعي: نأمل من جميع أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي إعلان لدواء أو مكمل غذائي بإدعاء طبي أو جهاز طبي تشمل أجهزة الليزر وغيرها، سواء كان بالمواقع الإلكترونية أو غيرها؛ ليتم التحقق من وجود موافقة ومحاسبة من ليس لديه موافقة.